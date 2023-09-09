Суд оперативно принял к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ к «Тольяттихимбанку»

Арбитражный суд Пермского края вчера назначил к рассмотрению иск Генпрокуратуры РФ о взыскании менее 1% акций АО «Метафракс Кемикалс» с АО «Тольттихимбанк». Согласно картотеки суда, слушание назначено на 22 сентября.

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Напомним, вчера же суд в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры об истребовании в пользу РФ 100% акций «Метафракс Кемикалс» по требованию надзорного органа выделил в отдельное производство требования в отношении одного из ответчиков «Тольяттихимбанк» (владеет 2 124 000 шт. акций «Метафракс Кемикалс»). Банк указывал, что является добросовестным приобретателем акций губахинского химкомбината. Но, как по мнению прокуратуры, в день подачи иска ответчик произвел отчуждение акций на «фирму-однодневку» ООО «Центр экологического отдыха «Восток» за 300 млн руб. При этом акции остаются в залоге у банка. Как считает надзорный орган, эти действия направлены на формальную смену собственника и являются недобросовестными.

По данным СПАРК-Интерфакс, указанное ООО было зарегистрировано в 2021 году в селе Турово (Серпухов, Московская область) с уставным капиталом 25 млн рублей. Компания занимается деятельностью ресторанов. По данным бухгалтерского баланса ООО, с момента регистрации выручка компании была нулевая, при этом общество показывало стабильный убыток (515 тыс. руб. за 2022 год).

Единственным владельцем и директором ООО указан учредитель Туровского тепличного комплекса Александр Щаковец.

Вчера арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ почти 100% акций АО «Метафракс Кемикалс», принадлежавших АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». Для вынесения решения по делу потребовалось только одно заседание по существу дела.