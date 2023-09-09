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В Прикамье может сократиться количество филиалов сети «Аптека от склада»

В Пермском крае может закрыться часть филиалов сети «Аптека от склада», которую развивают предприниматели Андрей Годовалов и Николай Шаврин. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, место этих торговых точек могут занять филиалы пермской аптечной сети «Планета здоровья».

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Связаться с владельцами сети по известным редакции номерам не удалось.

В прошлом году СМИ сообщали о начавшейся ликвидации аптек сети «Аптека от склада» в Тюмени.

Сеть «Аптека от склада» основана господами Годоваловым и Шавриным в 2009 году. По информации на сайте компании, сегодня сеть объединяет более 800 аптек в 24 регионах РФ. По данным Kartoteka.ru, в собственности Андрея Годовалова и Николая Шаврина находится 30 юрлиц с названием «Аптека от склада».

Информация о готовящемся сворачивании сети в Прикамье появилась на фоне заявления о признании банкротом другой компании предпринимателей — ООО «Годовалов», которое занимается фармацевтической логистикой. Заявление было подано столичным ООО «Курортмедсервис», специализирующимся на производстве БАДов, в Арбитражный суд города Москвы 6 сентября. По информации в картотеке суда, к производству оно пока не принято. Сумма требований «Курортмедсервиса» не указана.

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