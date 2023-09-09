Николай Луганский, спектакль о Раневской и «Лиссабон» с Олегом Ягодиным

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать произведения Сергея Рахманинова и Рихарда Вагнера в исполнении пианиста Николая Луганского, а в Нижнем Тагиле — группу «Океания». В музеях можно посетить андеграундную выставку Виктора Гончарова и увидеть «Сказочные миры Ивана Билибина». В театрах — увидеть спектакли «Раневская: сквозь смех и слезы» и постановки в рамках фестиваля «Реальный театр», а в кинотеатрах — премьеру фильма «Лиссабон» с участием Олега Ягодина. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Нижнетагильский музей изобразительных искусств

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 9 сентября состоится концерт группы «Океания». В акустическом формате музыканты представят авторский уральский рок. Группа «Океания» образовалась в 2000-х годах. Первый альбом группы — «Слова» — был выпущен в 2005 году. Вход на концерт «Океании» свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Луганский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Николай Луганский

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Екатеринбурге в Свердловской государственной академической филармонии 12 сентября состоится концерт «Луганский. Рахманинов. Вагнер». Пианист Николай Луганский исполнит собственные транскрипции музыки Рихарда Вагнера и прелюдий Сергея Рахманинова. Зрители услышат такие композиции, как вступление к опере «Парсифаль», «Вхождение богов в Валгаллу» из оперы «Золото Рейна», четыре сцены из оперы «Гиберь богов» и другие. Стоимость билета на концерт — от 2,25 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 13 сентября трио Вячеслава Евлютина представит концертную программу «От Колтрейна до КиШа». В репертуаре группы — как произведения современных джазовых композиторов, так и джазовая классика. На концерте музыканты исполнят темы саксофониста Джона Колтрейна, гитариста Курта Розенвинкеля и авторские джазовые аранжировки на популярные песни таких групп, как Depeche Mode, Sting и «Король и Шут». В составе трио: Сергей Чашкин (гитара), Виктор Дюдяев (контрабас) и Вячеслав Евлютин (ударные). Стоиомость билета на концерт — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 14 сентября пройдет скрипичный концерт. На нем Уральский молодежный симфонический оркестр под управлением Дмитрия Филатова и член «Музыкальной сборной России» Анна Савкина (скрипка) исполнят концерт для скрипки с оркестром Петра Чайковский и «Энигма-вариации» Эдуарда Элгара. Стоимость билета на концерт — от 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джазовом клубе EverJazz 15 сентября пройдет одно из событий VIII Фестиваля современной еврейской культуры — концерт трио Йогева Шетрита (Израиль). Йогев представит авторскую программу под названием «Way of Tradition», посвященную андалузскому джазу. Этот концерт представляет собой сочетание традиционной музыки его юности — андалузской, марокканской, израильской — с современным джазом, классическими джазовыми импровизациями и этническими мотивами. Вместе с Йогевом Шетритом на сцене выступят резиденты EverJazz Антон Зубарев (рояль) и Алексей Быков (бас-гитара). Стоимость билета на концерт — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Выставки

В Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ 6 сентября открылся международный выставочный проект «Демидовы XIX века: патриоты и космополиты». В его пространстве представлены архивные документы о деятельности Павла и Анатолия Демидовых — наследников крупного уральского заводовладельца Николая Демидова. На выставке освещается жизнь Демидовых как представителей высшего российского дворянства, реформация их труда: от производства военной продукции к расширению сферы благотворительности и меценатства и и заинтересованности в европейских делах. Архивные документы дополняют музейные предметы из собраний Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и экспонаты, предоставленные Фондом по поддержке и сохранению культуры и искусства «МомАртФонд». Выставка будет работать до 22 октября. Стоимость билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Музее андеграунда в Екатеринбурге открылась персональная выставка одного из представителей художников-неформалов 1980-х Виктора Гончарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ В Музее андеграунда в Екатеринбурге открылась персональная выставка одного из представителей художников-неформалов 1980-х Виктора Гончарова

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 7 сентября открылась выставка одного из представителей свердловского андеграундного искусства 1980-х годов Виктора Гончарова. Поначалу в творчестве он был сторонником оп-арта — последовательным модернистом, который склонялся к тенденциям геометризма и интересовался оптическим эффектом. Он был одним из организаторов знаменитой художественной выставки в доме культуры на Сурикова, 31, которая прошла в 1987 году. Она была уникальна тем, что впервые на ней отсутствовала цензура. С 1998 года художник живет и работает в Нью-Йорке. На выставке представлены такие его работы, как «Пронзительный крик», «Растения и драгоценные камни» и другие. Экспозиция продолжит работу до 5 ноября. Стоимость полного входного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Синаре Центре» 7 сентября открылась выставка «Сказочные миры Ивана Билибина». В пространстве экспозиции представлено более 100 работ художника, датируемые началом XX века. На них изображены знакомые с детства образы персонажей сказок и былин, эскизы театральных костюмов и декораций, среди редких экспонатов — гравюра к поэме Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Картины Ивана Билибина представляются одновременно реалистичными и сказочными, мрачными и источающими любовь — именно это сыграло значительную роль в формировании интереса к изучению русского наследия. Искусствоведы выделяют четкость и жесткость контурного рисунка, точность композиции, лаконичность форм и склонность к орнаментике. Выставка продолжит работу до 12 ноября, стоимость полного билета — 200 руб.

В Музее андеграунда 9 сентября состоится закрытие летнего сезона, на котором свой день рождения отметит уральская музыкальная группа «Внимание брусника!». Ее выступление дополнят группы «Сова», «Перемотка» и «Бужба». Кроме того, зрителей ждут серия мастер-классов по созданию коллажного автопортрета от художницы Алисы Петрик, премьерный показ первой серии документального сериала «Громко и нежно» о группе «внимание брусника!» и паблик-ток с его режиссером Кириллом Алехиным. Вход на мероприятие свободный, стоимость участия в мастер-классе — 500 руб.

Музей «Литературная жизнь Урала XX века» 9 сентября организует пешеходную экскурсию «Центр Бориса Рыжего». Участники посетят главные места второй половины жизни поэта: горный университет, парк Зеленая роща, квартиру его родителей, редакцию журнала «Урал». Экскурсия проходит в рамках фестиваля «Дни Бориса Рыжего в Литературном квартале». Стоимость билета — от 300 руб.

В Музее истории Екатеринбурга 10 сентября состоится «Высокое искусство чаепития: традиции России, Индии и Китая». Мастера клуба «Чайку» Наталия Васильева и Андрей Кудряшев познакомят гостей с чайной культурой Китая, России и Индии. Участники вечера узнают о разновидностях чая, правилах церемонии, принятых в разных странах, и попробуют несколько видов напитка, которые популярны в китайской, российской и индийской культурах. Стоимость билета на чайную церемонию — от 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятная плита у дома, где жил уральский поэт Борис Рыжий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Памятная плита у дома, где жил уральский поэт Борис Рыжий

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Музей «Литературная жизнь Урала XX века» 10 сентября приглашает на пешеходную экскурсию «Вторчермет Бориса Рыжего». Участников ждет прогулка по родному району поэта, который нередко становился местом действия его стихотворений, заглянут в двор его дома, пройдут по паркам и улицам. Стоимость билета — от 300 руб.

В Музее андеграунда 13 сентября пройдет ставший традиционным «Час винила Алексея Коршуна», посвященный на этот раз группе Queen и ее лидеру Фредди Меркюри. Британская рок-группа исполняла музыку во многих стилях 1970-х годов, а Меркюри обладал широким вокальным диапазоном, чем и был обусловлен его успех. Посетители лекции полностью прослушают на виниле альбом группы «A Night At The Opera». Стоимость входного билета — 300 руб.

Спектакли

В Доме-музее Павла Бажова 10 сентября покажут документальный спектакль «Про жись». Это народная трагикомедия об уральской жизни, которую драматург Ирина Васьковская и режиссер Ирина Лядова создали по аудиозаписям из многолетних фольклорных экспедиций по деревня, книге Константина Шумова «Страшные сказки» и повести «Фокеевна» под редакцией Светланы Шляховой. Постановка представляет собой попытку примерить «жись» деревенских жителей, размышление о смерти и рождении, которые постоянно перетекают друг в друга. Спектакль создан специально к 300-летию Екатеринбурга и Перми. Вход на спектакль бесплатный, по предварительной регистрации.

В Малом драматическом театре «Театрон» 10 сентября покажут премьерный спектакль «Что такое Обломовщина?» по мотивам романа Ивана Гончарова «Обломов». Знакомую каждому историю ленивого, не встающего с дивана Обломова режиссер и актеры театра переложат на современные реалии, в которых, кажется, создано еще больше условий, располагающих к подобному образу жизни. Однако обязательно настанет момент, когда от человека потребуются решительные действия. В спектакле заняты Юрий Селезнев, Юлия Телегина и Дмитрий Дерябин. Стоимость билета — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр юного зрителя (ТЮЗ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Театр юного зрителя (ТЮЗ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене Екатеринбургского театра юного зрителя (ТЮЗ) 11 сентября актеры Марийского национального театра драмы имени Шкетана (Йошкар-Ола) представят спектакль «Гамлет. Машина. Цемент». Известный сюжет Уильяма Шекспира по задумке режиссера Степана Пектеева преломляется в новую историю. При этом в сюжете сохранены ключевые события шекспировской трагедии. Показ спектакля проходит в рамках XVII Всероссийского фестиваль «Реальный театр», стоимость билета — от 600 руб.

В Креативном кластере «Л52» 11 сентября в рамках VIII Фестиваля современной еврейской культуры состоится читка пьесы Гура Корена «Пять кило сахара». Драматург рассказывает фантастическую историю, в которой к герою постоянно является его покойный дедушка, на некоторое время вселяясь в тела случайных встречных. История наполнена реальными названиями улиц Тель-Авива и известными местами израильскго города, цитатами и именами драматургов. Это погружает зрителя в атмосферу израильской жизни. Стоимость билета на читку пьесы — 300 руб.

В Театре юного зрителя в Екатеринбурге 14 сентября актеры Академического театра драмы имени Максима Горького (Краснодар) представят постановку «16 мм: обратимая» по пьесе Екатерины Августеняк. Спектакль посвящен биографии актрисы Валентины Караваевой, которая напоминает серию легенд, где трагедия чередуется с чудом. Однако в постановке прослеживается попытка осмыслить состояние человека, оказавшегося в отчужденности от мира и сумевшего преодолеть это через независимый творческий труд. Спектакль будет показ на XVII Всероссийском фестивале «Реальный театр». Стоимость билета — от 400 руб.

Во Дворце молодежи 15 сентября состоится показ спектакля Екатерины Пиковой «Раневская: сквозь смех и слезы» по пьесе Лионы Измайловой и Алексея Цапика «Насмешница Фаина». Сюжет рассказывает почти достоверную историю о последних днях одинокой старости известной советской актрисы, цитаты которой растворились в народе. Однако неожиданный визит незнакомки в корне меняет жизнь главной героини. Лирическая комедия сплетается с детективом и обретает непредсказуемый финал. В ролях: Ольга Кирсанова-Миропольская, Андрей Шимко, Алина Кикеля и Наталья Лыжина. Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Кино

В екатеринбургском кинотеатре «Контент Синема» 13 сентября откроется киноклуб фильмом «После. Навсегда». Это история любви Тессы и Хардина, которая приносит последнему деньги и успех, но оставляет его с разбитым сердцем. Чтобы исправить ошибки прошлого, Храдин уезжает из Лондона в Лиссабон, но попадает в новый водоворот страстей. Однако судьба оказывается благосклонна к возлюбленным и дает им второй шанс на счастье. Вход на кинопоказ свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Олег Ягодин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 15 сентября состоится премьерный показ фильма «Лиссабон» и обсуждение с его режиссером Светланой Филипповой, продюсером Алексеем Федорченко и актерами, в числе которых Олег Ягодин, Мария Смольникова, Степан Харченко и другие. Кинокартина рассказывает о людях, которые решили развестись, но для их подрастающих детей это становится настоящим испытанием. Сын начинает мстить родителям за то, чего не понимает. Однако и сами родители, некогда любящие друг друга люди, не до конца осознают происходящее. У каждого героя — своя реальность, а слов, чтобы объясниться, никто не может найти. Стоимость билета на кинопоказ — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева