Розничная просроченная задолженность в Челябинской области выросла на 2,9%

По итогам семи месяцев этого года объем розничной просроченной задолженности без учета ипотеки в Челябинской области увеличился на 2,9%, или на 645 млн руб. На 1 августа показатель составил почти 23 млрд руб., сообщается в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант».

В целом по России за семь месяцев объем неплатежей по розничным кредитам увеличился на 7%, до 1,15 трлн руб. Среди регионов РФ наиболее ощутимый абсолютный прирост отмечен в Москве (+8%, или 8 млрд руб.), Московской области (+5,9 млрд руб.) и Краснодарском крае (+3,1 млрд руб.). Следом идут Тюменская область (2,9 млрд руб.) и Башкортостан (2,6 млрд руб.).

«Основным двигателем для роста просроченной банковской розничной задолженности являются потребительские беззалоговые ссуды, то есть деньги, которые в буквальном смысле проедаются, тратятся на текущие нужды. Трудности с обслуживанием кредитов продолжают нарастать, хотя темпы заметно снизились»,— поясняет гендиректор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте