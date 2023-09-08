Компенсация перестала быть материальной

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), штаб-квартира которого находится в Страсбурге, продолжает назначать компенсации жителям Казани, несмотря на то что Россия больше не исполняет эти решения. Так, €4 тыс. ЕСПЧ присудил стороннику незарегистрированной Либертарианской партии России Тимуру Тухватуллину. В 2018 году, когда он был еще несовершеннолетним, его задержала полиция на митинге против повышения пенсионного возраста. Российский суд оштрафовал его на 10 тыс. руб. В ЕСПЧ считают, что данный факт является нарушением права молодого человека на свободу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Тихватуллин

Фото: из личного архива Тимура Тухватуллина Тимур Тихватуллин

Фото: из личного архива Тимура Тухватуллина

Европейский суд присудил компенсацию в €4 тыс. казанскому активисту, стороннику незарегистрированной Либертарианской партии России Тимуру Тухватуллину. Информация об этом появилась на сайте ЕСПЧ. Суд посчитал, что российские власти в отношении господина Тухватуллина нарушили ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Тимур Тухватуллин в 2018 году участвовал в акции против пенсионной реформы, которую в Казани организовали сторонники Алексея Навального (Мосгорсуд в 2021 году признал «Штабы Навального» экстремистской организацией). Чиновники предлагали провести митинг на окраине Казани — в поселке Юдино, но активисты не приняли это предложение. Около 500 человек тогда пришли в сквер Тинчурина (считается в Казани «гайд-парком»). А по окончании митинга более сотни его участников прошли шествием до резиденции президента Татарстана Рустама Минниханова в Казанском кремле. Протестующие скандировали лозунги: «Мы здесь власть», «Путина на пенсию». Как и в других крупных городах, акция в Казани завершилась массовыми задержаниями. В отделы полиции доставили более двух десятков человек. Почти все задержанные были арестованы. Несколько человек получили административные штрафы.

Господин Тухватуллин рассказал «Ъ-Казань», что тогда его задержали одним из первых. «Скорее всего, потому что у меня с собой был флаг России»,— вспоминает активист. Его доставили в отдел полиции, но через несколько часов отпустили с протоколом об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация несогласованного публичного мероприятия).

Поскольку Тимуру Тухватуллину на тот момент не было 18 лет, его дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних. Она назначила ему штраф в размере 20 тыс. руб. Однако затем Авиастроительный райсуд Казани переквалифицировал действия юноши на ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения). Сумма штрафа была снижена до 10 тыс. руб.

Жалобу активиста в ЕСПЧ готовил казанский юрист Игорь Шолохов. Он также указывал, что власти нарушили ст. 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции. Суд в Страсбурге коммуницировал жалобу в сентябре 2019 года, а еще через четыре года вынес решение.

Напомним, Россия после выхода из Совета Европы не исполняет решения ЕСПЧ. Летом 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов об установлении предельного срока исполнения в стране постановлений Европейского суда. В соответствии с законом до 1 января 2023 года Генпрокуратура выплачивала денежную компенсацию заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным только до 15 марта 2022 года.

Тем не менее ЕСПЧ продолжает рассматривать дела россиян, в том числе жителей Татарстана. Так, в июне 2022 года вынес решение в пользу Сергея Дроздова, чей брат умер в казанском отделе полиции после пытки «ласточка». Ему назначили компенсацию в €64,4 тыс. В октябре того же года ЕСПЧ принял решение в пользу учредителей и адвокатов правозащитной ассоциации «Агора» (признана иностранным агентом и затем ликвидирована) €7,5 тыс. из-за обысков в казанском офисе еще в 2009 году. В этом году суд в Страсбурге коммуницировал жалобу «Мисс Татарстан — 2006» Виктории Буянцевой, которая утверждала, что в 2018 году подверглась насилию полицейских, которые приняли ее за наркозакладчицу. Компенсация €4 тыс. была назначена члену татарстанского отделения «Яблока» Никите Храмову, задержанному на митинге против пенсионной реформы в том же году.

Кирилл Антонов