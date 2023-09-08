Курс доллара. Прогноз на 11–15 сентября

Американская валюта продолжает уверенное восхождение на российском рынке. По итогам торгов пятницы курс доллара США составил 97,78 руб./$, что почти на 1,7 руб. выше значения закрытия предшествующей недели. Этому способствует высокий спрос на валюту со стороны импортеров и спекулянтов, а также рост его курса на мировом рынке. Небольшую поддержку рублю оказало решение ЦБ с понедельника ускорить продажи иностранной валюты в рамках ранее анонсированных операций, связанных с инвестированием средств ФНБ.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|«БКС Мир инвестиций»
|95.50-98.50
|Банк Русский Стандарт
|95.00-99.00
|ПСБ
|97.00-98.00
|Банк Зенит
|98.00
|Экспобанк
|95.50-99.00
|Консенсус-прогноз *
|97.35
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Риторика ЦБ РФ сводится к возможности повышения размера ключевой ставки
Ослабление рубля продолжается, но может замедлиться при приближении к рубежу 100 руб./$. Часть потерь российской валюты связана с глобальным укреплением доллара на фоне бегства инвесторов в защитные активы. Тем временем рублевые активы переоцениваются, инвесторы закладывают высокий уровень внутренних доходностей на более длительный срок. Риторика ЦБ РФ сводится к возможности повышения размера ключевой ставки на сентябрьском заседании. Это может повысить привлекательность рублевых вложений во второй половине текущего месяца.
Рост индекса доллара на мировых рынках оказывает давление на локальные валюты
До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар-рубль в расширенном диапазоне 95,5–99 руб./$. Главным событием следующей недели для российского рынка станет заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу. После заседания с большой долей вероятности можно ожидать определенного укрепления национальной валюты и роста спроса на корпоративный сегмент рублевых облигаций. Из важных событий до конца недели на мировых рынках выделяем решение Европейского центрального банка по ключевой ставке, которое состоится в четверг. Участники рынка ждут сохранения ставки на прежнем уровне — 4,25% годовых в евро. Отметим, что высокая процентная ставка в ЕС негативно влияет на экономическую активность и стимулирует инвесторов увеличивать позиции в долларе. Поэтому мы продолжаем наблюдать рост индекса доллара на мировых рынках, что оказывает давление на локальные валюты.
Следующая неделя для валютного рынка обещает быть интересной
В пятницу, второй день подряд, видны ощутимые всплески предложения валюты со стороны экспортеров, что позволяет курсу доллара удерживаться у 98 руб./$. Хотя пока ситуация на валютном рынке складывается, скорее, в пользу ослабления рубля из-за умеренного перевеса спроса над предложением, выход доллара за текущие уровни уже грозит повышением волатильности и взлетом к пикам года. Поэтому, полагаю, экспортеры в начале недели продолжат проявлять активность, что позволит доллару остаться в диапазоне 97–98 руб. и даже, возможно, пойти чуть ниже. Вообще следующая неделя для валютного рынка обещает быть интересной: позиции рубля выглядят шаткими и требуют, по моему мнению, системной реакции властей. Жду как минимум от заседания Банка России 15 сентября решений, способных выправить ситуацию.
В центре обсуждения — грядущее решение по ключевой ставке ЦБ
Рубль показал аккуратную стабилизацию на заявлениях о том, что бюджет РФ в августе исполнен с профицитом за счет роста нефтегазовых доходов. В качестве поддержки доллару на мировом рынке — позитивная статистика по деловой активности в США. В центре обсуждения — грядущее решение по ключевой ставке ЦБ. Банк России, вероятно, пойдет на ее повышение в свете продолжающегося роста индекса потребительских цен. Рост ставки если и будет, то, вероятно, не более чем на 100 б. п. При этом быстрого ощутимого влияния решения на курс рубля ожидать не стоит — сейчас практически отсутствует фактор керри-трейдинга. В более долгосрочной перспективе более высокая ставка должна оказать давление на экономическую активность, в том числе импортных операций, что снизит давление на рубль.
Рынок продолжит следить за ситуацией с выручкой отечественных экспортеров, «зависшей» в индийских рупиях
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 95,5–98,5. В ближайшее время российская валюта получит шанс на укрепление. Центробанк с 14 сентября начнет заметные по объему интервенции, а в конце недели будет рассматривать вопрос о повышении ключевой ставки. Цены на нефть держатся на комфортном уровне вблизи $90 за баррель Brent. Вместе с тем давление со стороны валютного спроса остается высоким, рублю осложняет борьбу и крепкий глобальный доллар — индекс американской валюты DXY курсирует на полугодовых вершинах. Также рынок продолжит следить за ситуацией с выручкой отечественных экспортеров, «зависшей» в индийских рупиях.