Курс доллара. Прогноз на 11–15 сентября

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления Риторика ЦБ РФ сводится к возможности повышения размера ключевой ставки Ослабление рубля продолжается, но может замедлиться при приближении к рубежу 100 руб./$. Часть потерь российской валюты связана с глобальным укреплением доллара на фоне бегства инвесторов в защитные активы. Тем временем рублевые активы переоцениваются, инвесторы закладывают высокий уровень внутренних доходностей на более длительный срок. Риторика ЦБ РФ сводится к возможности повышения размера ключевой ставки на сентябрьском заседании. Это может повысить привлекательность рублевых вложений во второй половине текущего месяца.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Рост индекса доллара на мировых рынках оказывает давление на локальные валюты До конца недели мы ожидаем торги по паре доллар-рубль в расширенном диапазоне 95,5–99 руб./$. Главным событием следующей недели для российского рынка станет заседание Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу. После заседания с большой долей вероятности можно ожидать определенного укрепления национальной валюты и роста спроса на корпоративный сегмент рублевых облигаций. Из важных событий до конца недели на мировых рынках выделяем решение Европейского центрального банка по ключевой ставке, которое состоится в четверг. Участники рынка ждут сохранения ставки на прежнем уровне — 4,25% годовых в евро. Отметим, что высокая процентная ставка в ЕС негативно влияет на экономическую активность и стимулирует инвесторов увеличивать позиции в долларе. Поэтому мы продолжаем наблюдать рост индекса доллара на мировых рынках, что оказывает давление на локальные валюты.

Евгений Локтюхов,

начальник отдела экономического и отраслевого анализа Следующая неделя для валютного рынка обещает быть интересной В пятницу, второй день подряд, видны ощутимые всплески предложения валюты со стороны экспортеров, что позволяет курсу доллара удерживаться у 98 руб./$. Хотя пока ситуация на валютном рынке складывается, скорее, в пользу ослабления рубля из-за умеренного перевеса спроса над предложением, выход доллара за текущие уровни уже грозит повышением волатильности и взлетом к пикам года. Поэтому, полагаю, экспортеры в начале недели продолжат проявлять активность, что позволит доллару остаться в диапазоне 97–98 руб. и даже, возможно, пойти чуть ниже. Вообще следующая неделя для валютного рынка обещает быть интересной: позиции рубля выглядят шаткими и требуют, по моему мнению, системной реакции властей. Жду как минимум от заседания Банка России 15 сентября решений, способных выправить ситуацию.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В центре обсуждения — грядущее решение по ключевой ставке ЦБ Рубль показал аккуратную стабилизацию на заявлениях о том, что бюджет РФ в августе исполнен с профицитом за счет роста нефтегазовых доходов. В качестве поддержки доллару на мировом рынке — позитивная статистика по деловой активности в США. В центре обсуждения — грядущее решение по ключевой ставке ЦБ. Банк России, вероятно, пойдет на ее повышение в свете продолжающегося роста индекса потребительских цен. Рост ставки если и будет, то, вероятно, не более чем на 100 б. п. При этом быстрого ощутимого влияния решения на курс рубля ожидать не стоит — сейчас практически отсутствует фактор керри-трейдинга. В более долгосрочной перспективе более высокая ставка должна оказать давление на экономическую активность, в том числе импортных операций, что снизит давление на рубль.