Nvidia заключила партнерства с индийскими Reliance и Tata Group

Американская технологическая компания Nvidia в один день подписала два соглашения о партнерстве с крупными индийскими компаниями Reliance Industries и Tata Group. Оба партнерства будут специализироваться на разработках в области искусственного интеллекта.

В рамках партнерства с конгломератом Reliance Industries компании будут создавать языковые модели, которые будут обучаться на многочисленных языках, используемых в Индии. Nvidia и Reliance планируют построить в Индии ИИ-инфраструктуру, которая будет работать намного быстрее, чем самый быстрый из имеющихся у этой страны суперкомпьютеров. Приложениями и сервисами на основе ИИ смогут воспользоваться в первую очередь 450 млн клиентов телекоммуникационного подразделения Reliance — компании Jio, а также ученые, разработчики и стартапы по всей стране, говорится в заявлении сторон.

В рамках партнерства с Tata Group стороны соглашения также займутся созданием суперкомпьютера с использованием ИИ на основе суперчипа NVIDIA GH200 Grace Hopper, облачной инфраструктуры и языковых моделей с ИИ. В Tata Group надеются трансформировать работу многочисленных подразделений конгломерата с использованием технологий ИИ. Кроме того, создание инфраструктуры на основе ИИ позволит, по мнению сторон, поддержать индийскую экономику и индийские компании, занимающиеся разработками в области ИИ.

Алена Миклашевская