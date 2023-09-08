Адвокат сообщил о задержании в Петербурге блогера-трансгендера Хилми Форкса

В Санкт-Петербурге задержан блогер-трансгендер Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник — «Ъ-СПб»). Он проведет в отделении полиции двое суток, сообщил 8 сентября в своем Telegram-канале адвокат Константин Ерохин.

По его словам, написано заявление от «мамы ребенка», а также некие «показания детей», у которых есть «какое-то фото и видеофиксация».

По информации «Фонтанки», господин Форкс в настоящий момент находится в 21-м отделении полиции. В комментарии изданию его адвокат уточнил, что дети регулярно подходят на улице к блогеру-трансгендеру и предположил, что мать ребенка могла испугаться.

Также господин Ерохин пообещал следить за ситуацией и держать всех в курсе событий.

Telegram-канал Baza, в свою очередь, напомнил, что в середине июля Хилми Форкса арeстовали на 12 суток за драку в ресторане «Вкусно — и точка». Кроме этого, по данным Екатерины Мизулиной, против него возбуждено дело о публичной дeмонстрации и распространении порнографических материалов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в отношении петербургского фитнес-блогера Александра Шпака возбуждено дело о дискредитации армии.

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