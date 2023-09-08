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Регион рассчитывает получить федеральные средства на проект обхода Балахны

Нижегородские власти рассчитывают, что правительственная комиссия по региональному развитию одобрит проект достройки второй очереди участка дороги Р-152 «Шопша-Иваново-Нижний Новгород» (автомобильный обход Балахны) с выделением как минимум 50% необходимых средств.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», около года обсуждаются условия возможного ГЧП с участием структур Газпромбанка и «БТС-Мост». Однако частный инвестор без поддержки федерального бюджета не осилит строительство участка автодороги протяженностью более 24 км. Стоимость автомобильного обхода год назад оценивалась почти в 18 млрд руб., в «БТС-Мост» ее оценивали уже в 23 млрд. «Проект обхода Балахны есть, это один из крупнейших в регионе объектов незавершенного строительства. Конечно, мы рассчитываем, что в правительстве РФ поддержат нашу заявку», – сообщил заместитель губернатора Сергей Морозов.

Участвовавший в торжественном открытии четвертого этапа автомагистрали М-12 «Восток» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на вопрос о перспективах строительства обхода Балахны ответил, что все будет делаться поэтапно. «Все-таки запуск М-12 у нас первоочередная задача. Плюс нам надо привести в порядок подъездные дороги, которые были задействованы в строительстве М-12 (в Нижегородской области) и потеряли свое нормативное качество. После восстановления примыкающих дорог следующим этапом мы будем рассматривать вопрос с обходом Балахны», – пообещал Марат Хуснуллин.

Иван Сергеев

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