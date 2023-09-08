Краснодар и Казань подписали соглашение о развитии туризма

Туристско-информационный центр Краснодара и комитет по развитию туризма Казани подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере. Как сообщает пресс-служба мэрии, заключение документа прошло на полях международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в Казани.

«Ежегодно тысячи россиян знакомятся со столицей Татарстана. Мы рады заключить такое соглашение. Краснодару есть, что предложить в туристической сфере и чему поучиться. Уверена, наше взаимодействие будет плодотворным»,— отметила руководитель Туристско-информационного центра Краснодара Марина Шарапова.

Форум проходит с 7 по 9 сентября. В нем участвуют представители России, Китая, ЮАР, Ирана, Турции, Марокко и Кыргызстан. Мероприятие нацелено на развитие сотрудничества на уровне городов-побратимов и муниципальных образований.

Татьяна Ручкина

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