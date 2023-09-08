В августе на Кубани ввели 203,5 тысячи «квадратов» жилья

Краснодарский край вошел в топ-три регионов по количеству домов, выведенных на рынок в августе. Всего в регионе ввели в эксплуатацию 203,5 тыс. кв. м, говорится в исследовании Единого ресурса застройщиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

На Кубани ввели 22 дома на более чем 4,7 тыс. квартир. Больше домов вывели на рынок только в Москве (28 домов на 15,1 тыс. квартир) и Татарстане (25 домов на 5,4 тыс. квартир). При этом в Свердловской области на рынок вывели 20 домов на 7 тыс. кв.

В России за август ввели 416 домов на 77,6 тыс. квартир. Их общая площадь составила почти 3,8 млн кв. м.

Татьяна Ручкина

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