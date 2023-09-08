Петербургский производитель сувениров в первый день торгов продал все облигации

Петербургская компания «Проект 111», занимающаяся производством сувениров и корпоративных подарков, разместила дебютный выпуск облигаций на 500 млн рублей и в тот же день продала их.

Как сообщает РБК Петербург со ссылкой на официального представителя компании, в общий сложности за день было совершено 611 сделок. Облигации ООО «Проект 111» — трехлетние. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. Срок действия программы — 15 лет с даты ее регистрации.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны являются квартальными. По облигациям в даты окончания 2-го, 4-го, 6-го, 8-го и 10-го купонов будет возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента, уточнили в компании.

ООО «Проект 111» зарегистрировано в Петербурге в 1993 году. Согласно данным базы СПАРК, выручка компании за 2022 года составила 5 млрд рублей при чистой прибыли в 869,8 млн руб. Компания располагает производственно-складскими помещениями общей площадью 13,3 тыс. кв. м.

Уточняется, что для «Проекта 111» выпуск облигаций на сумму 500 млн рублей является достаточным для покрытия своих потребностей в оборотных средствах и инвестициях.

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