«Главное в бизнесе — находить нужных людей»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 7 сентября провели первый после августовских каникул бизнес-завтрак. Спикером мероприятия стал сооснователь Клуба и первой в России сети иммерсивных спектаклей «Голос Города» Артем Миронов. Резидентам и гостям клуба спикер рассказал о том, как уехал за вдохновением в Испанию, об особенностях деловой среды в этой стране, а также о своем новом проекте, который он привез в Россию.

Основатели КубА Клуба: один из создателей онлайн-школы экономики, профессор Александр Полиди; Артем Миронов; создатель компании «Высшая Лига» Алексей Пшеничный

Фото: Софья Пшеничная

В 2022 году Артем Миронов реализовал давний план и вместе с семьей уехал из страны. Вначале несколько месяцев проживал в Турции. Затем перебрался в Испанию — в курортный город на юге страны Малагу. Там он окончил курсы испанского языка и уверенно общается на бытовом уровне. В страну он приехал прежде всего как продюсер. И первое время не делал ничего: отдыхал, посещал культурные мероприятия, изучал бизнес-среду.

По словам господина Миронова, продюсер — это креатор, человек, который из ничего создает продукт, который многие люди хотят купить.

Гость бизнес-завтрака - сооснователь Куба Клуба и первой в России сети иммерсивных спектаклей «Голос Города» Артем Миронов

Фото: Софья Пшеничная

«В Испании выгодно заниматься туристическим бизнесом. Там проживает 40 млн человек, а еще 80 млн — въездной трафик. Важно понять культурный код тех, кто въезжает в страну как туристы»,— рассказал Артем Миронов.

Например, по словам спикера, там не платят чаевых, потому что официанты традиционно обеспечены твердым доходом в виде зарплаты. На столах в ресторанах — наклейки с QR-кодом с электронным меню, как правило, заменяющим привычные нам бумажные варианты.

«Если соединить два этих фактора и учесть интересы туристов и владельцев ресторанов, то просматривается перспективность универсального сервиса приема и оплаты заказов и чаевых. Это привычно для России, но не развито в Испании»,— отметил спикер.

Гости и резиденты КубА Клуба

Фото: Софья Пшеничная

Туристов, по словам Артема Миронова, на уличных экскурсиях в Европе много даже в плохую погоду. И на этом тоже можно заработать.

«Вместе со своей командой я умею делать автоматизированные экскурсии, аудиогиды. Есть опыт работы с корпорациями. Наши продукты получаются гораздо интереснее, чем экскурсии обычных гидов. Вопрос, как эти продукты продать туристам, мы тоже в силах решить успешно, основываясь на нашем опыте»,— комментирует господин Миронов.

«Голос Города» — иммерсивный проект на стыке театра, туризма и IT-решений — до недавнего времени позволял хорошо зарабатывать. Бизнес был отлажен до того уровня, когда личное присутствие было уже не нужно. Он охватывал более 20 городов в России, не считая проектов, работавших по франшизе. Но в январе хорошо отлаженная бизнес-модель дала сбой. В силу объективных причин повлиять на это было невозможно. Зарабатывать деньги в России для проекта стало значительно сложнее.

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Фото: Софья Пшеничная

Тогда Артем вместе с партнерами придумал новый проект — под новым брендом Luminary. Основной идеей проекта является проведение роскошных концертов в красивых локациях в атмосфере, создаваемой тысячами горящих свечей. С участием талантливых музыкантов из этой идеи получается очень красивое и атмосферное зрелище.

Гость бизнес-завтрака - сооснователь Куба Клуба и первой в России сети иммерсивных спектаклей «Голос Города» Артем Миронов

Фото: Софья Пшеничная

«После того как я впервые побывал в Испании много лет назад, у меня появилась мечта. Я придумал, чем буду заниматься на пенсии в этой стране. Я хочу объединить всех местных виноделов. Предложить им некие ценности с учетом их менталитета и монетизировать их. Но пока реализация этой идеи — в перспективе, как и готовность выйти на пенсию»,— поделился планами Артем Миронов.

Как считает спикер, главное в бизнесе — находить нужных людей и правильно выстраивать взаимодействие с ними. Когда есть люди, разделяющие общие мечты и идеи, вместе с ними можно реализовать любой масштаб задач. А хорошая команда у него уже есть.

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Фото: Софья Пшеничная

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