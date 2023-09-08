В Краснодаре досрочно расселили 27 аварийных домов

В Краснодаре досрочно завершили расселение 27 аварийных домов по краевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы». Как сообщает пресс-служба мэрии, в них проживало 777 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Всего расселили 296 жилых помещений. Из них 264 находились в собственности и 32 — по договору социального найма.

Для расселения аварийных многоэтажек жильцам предоставляют благоустроенные квартиры или выплачивают возмещение за изымаемое жилье. Сейчас в Краснодаре продолжается расселение по муниципальной программе за счет средств местного бюджета.

В начале 2022 года в Краснодаре аварийными и подлежащими сносу были признаны 155 многоквартирных домов общей площадью 46,8 тыс. кв. м.

Татьяна Ручкина

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