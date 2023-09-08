Виндикация без перерыва на обед

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход РФ почти 100% акций АО «Метафракс Кемикалс», принадлежавших АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг». Для вынесения решения по делу потребовалось только одно заседание по существу дела. В ходе процесса прокуратура доказывала, что завод в Губахе вообще не подлежал приватизации, поскольку производил метанол, который относится к ядовитым веществам. Предприятие также является стратегическим, поэтому разрешение на приватизацию должно было дать правительство страны, а она произошла из-за незаконных действий пермских чиновников. Ответчик настаивал, что метанол на тот момент формально не являлся ядом, а приватизация проходила под полным контролем Госимущества РФ. При этом истец пропустил срок давности, поскольку за 30 лет после приватизации государство просто не могло не знать об этом факте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Первое и единственное основное судебное заседание по иску Генеральной прокуратуры об изъятии в пользу РФ акций АО «Метафракс Кемикалс» продолжалось чуть больше четырех часов. За это время стороны успели обменяться ходатайствами, обсудить их и выступить в прениях. В начале процесса суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о выделении в отдельное производство иска к АО «Тольяттихимбанк» (владеет менее 1% акций «Метафракс Кемикалс»). По данным надзорного органа, банк, зная об иске, продал акции ООО «Центр экологического отдыха “Восток”» за 300 млн руб. При этом ценные бумаги остались в залоге у банка. Как считает истец, сделка направлена на формальную смену собственника и затягивание процесса.

Суд также приобщил к материалам дела решение Пермского областного суда по уголовному делу о заказном убийстве бизнесмена Евгения Пантелеймонова, подсудимым по которому проходил Дмитрий Рыболовлев. Последний тогда был признан невиновным, но прокуратура сочла, что в этом деле подтвержден факт его незаконного контроля над «Метафраксом», поскольку в 1993 году господин Рыболовлев получил акции завода в управление и вознаграждение 10 млн руб. В пресс-службе господина Рыболовлева ранее сообщали, что он был лишь миноритарным акционером компании и давно расстался со своим пакетом.

В свою очередь, представители «Метахолдинга» просили объявить перерыв для сбора доказательств. Они сообщили, что государственный архив отказывает им в доступе к делам, касающимся приватизации предприятия. Ответчик также ходатайствовал перед судом об истребовании материалов, имеющих значение для рассмотрения дела. «По сути, нам надо доказать, что деятельность чиновников Пермской области по приватизации была законной, то есть тридцать лет назад они согласовывали свои действия с федеральными властями. Этих внутренних документов у предприятия нет, они есть только у Росимущества и его правопредшественников. Нам необходим доступ к этим архивам»,— убеждала суд юрист «Метахолдинга» Надежда Пронина. По ее мнению, прокуратура могла не предоставить все документы, которые есть в архивах. Но суд эти доводы не убедили, и в удовлетворении ходатайств было отказано.

Как и в предварительном заседании, прокуроры строили свою позицию на двух основных доводах. По мнению надзорного органа, согласно условиям программы приватизации на 1992 год передаче в частные руки не подлежали предприятия, которые производили ядовитые вещества. Основным продуктом химзавода в Губахе (правопреемник «Метафракс Кемикалс») является метанол. «Государство не хотело передавать такие предприятия в частные руки, поскольку метанол мог бесконтрольно распространяться среди населения. Его употребление несет опасность для жизни и здоровья»,— говорил Роман Конотоп из Генпрокуратуры.

Второй довод истца о незаконности приватизации предприятия базировался на том, что завод, по данным ФАС, является стратегическим предприятием, обеспечивающим оборону и безопасность страны. Приватизация таких активов в 1992 году была возможна только на основании разрешения федерального правительства. Но фактически разрешение на нее в нарушение дал Пермский областной комитет имущества. «Силами Рыболовлева и Рустамова консолидация акций предприятия была завершена только в 2021 году, поэтому срок исковой давности неприменим»,— заявил господин Конотоп, предваряя доводы ответчиков о пропуске срока исковой давности. При удовлетворении требований он просил учесть положения стратегии национальной безопасности РФ от 2021 года, а также привести решение первой инстанции к немедленному исполнению.

В свою очередь, сторона ответчика убеждала суд, что на тот момент метанол не был включен в перечень ядов. «Толкование метанола как ядовитого вещества носит неправовой характер. Он относится к спиртам, а предприятия спиртовой продукции подлежали приватизации. Сейчас с точки зрения медицины этиловый спирт тоже считается ядом»,— сказал представитель «Метахолдинга». В компании убеждены также, что государственные органы знали и контролировали приватизацию ГПО «Метанол», сведения об этом есть в многочисленных переписках с участием руководства Госкомимущества РФ, учредителем которого всегда было правительство, комитета по приватизации и других структур. При этом весь процесс приватизации был публичен, сведения об операциях с акциями публиковались в специализированных изданиях. Дословно процитировав приговор в отношении Дмитрия Рыболовлева, Надежда Пронина отметила: суд установил, что его компания законно приобрела акции на торгах, предложив наибольшую цену. Представители ответчика также добавили, что приватизация опасных производств в то время носила массовый характер, а руководители в регионах несли персональную ответственность за выполнение ее плана.

Доказывая пропуск срока исковой давности, представитель ответчика Анатолий Матюшин говорил, что в течение 30 лет государство просто не могло не знать, кому принадлежит предприятие, поскольку «Метафракс Кемикалс» регулярно раскрывал схему владения предприятием в отчетах для ФНС и других органов. «Если закон был нарушен, то почему государство десятилетиями не интересовалось судьбой своего имущества? — возмущался господин Матюшин.— Как тут можно говорить о защите безопасности и экономического суверенитета? Ну нельзя же говорить через тридцать лет, что корова-то быка нагуляла!»

Представитель «Метафракс Кемикалс» добавила, что Генпрокуратура считает незаконной передачу в частные руки имущественного комплекса ГПО «Метанол», в противном случае она должна была оспаривать договоры купли-продажи акций. При этом в 1992 году завод оценивался в 370 млн неденоминированных рублей, а сейчас его активы составляют 116 млрд руб. Представитель Генпрокуратуры, в свою очередь, заявил, что акционеров интересует только извлечение прибыли, а завод развивался благодаря трудовому коллективу. «В качестве дивидендов уже выведено более 7 млрд руб., готовится вывод еще 7 млрд руб.»,— подчеркнул прокурор. По его словам, для прокуратуры главное — судьба работников предприятия. «Государство о них позаботится»,— сказал он под смешки среди слушателей процесса.

В итоге суд требования Генпрокуратуры удовлетворил в полном объеме. Согласно судебному акту, решение подлежит немедленному исполнению, поэтому акции, принадлежащие АО «Метахолдинг» и ООО «Метафракс Трейдинг», должны быть списаны в пользу Росимущества. В совете директоров АО «Метафракс Трейдинг» пояснили, что юристы акционеров предприятия не считают решение суда обоснованным и планируют подать апелляционную жалобу.

Дмитрий Астахов