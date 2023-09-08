Кузбасс стал сибирским лидером по явке на губернаторских выборах

В пяти регионах Сибирского федерального округа 8 сентября прошел первый день голосования на губернаторских выборах. Лидером по явке является Кемеровская область.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Уже к 15:00 явка в Кузбассе достигла 27,42%. При этом, в Кировском районе Кемерова она составила 40,7%, а в Тяжинском районе – 56,62%. К закрытию участков этот показатель в целом в регионе вырос до 46,71%.

Во всех остальных регионах известны данные по итогам всего дня, избирательные участки закрылись в 20:00. Избирком Красноярского края зафиксировал явку на уровне 14,75%. В Республике Хакасия в первый день проголосовало 10,29% избирателей, в Новосибирской области – 10,08%.

Самая низкая явка оказалась в Алтайском крае. Там за день проголосовало 8,69% (143,6 тыс. человек). Впрочем, к 22:00 в этом регионе дистанционным электронным голосованием воспользовалось 72% зарегистрировавшихся для этого избирателей – 80,4 тыс. человек.

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Валерий Лавский