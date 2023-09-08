В Ярославле велосипедист заплатит 230 тысяч за наезд на ребенка

Заволжский районный суд Ярославля решил взыскать с 30-летнего велосипедиста компенсацию морального вреда в пользу пострадавшего 14-летнего пешехода в размере 180 тыс. руб. и в пользу его матери — 40 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Суд установил, что в июле прошлого года велосипедист двигался по проспекту Авиаторов и на перекрестке произвел наезд на 13-летнего мальчика. Ребенок получил переломы костей голени. В действиях потерпевшего суд не установил грубой неосторожности. По словам свидетелей случившегося, мальчик переходил дорогу спокойно с еще двумя детьми. Двое успели закончить переход, а нога третьего попала под колесо велосипеда. А вот велосипедист двигался не по правому краю проезжей части и был невнимателен на дороге, поэтому не заметил пешехода.

«Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел, что ребенку были проведены две операции, он длительное время не мог ходить, испытывал сильные боли, не мог посещать школу. Мать ребенка также испытывала нравственные страдания, вызванные травмой сына, переживала за его состояние здоровья, ребенку потребовался дополнительный уход»,— сообщили в суде.

Заволжский суд удовлетворил иск матери пострадавшего и постановил взыскать с виновника в общей сложности 230 тыс. руб., в том числе 220 тыс. в качестве моральной компенсации ребенку и маме. Решение суда обжаловали, однако Ярославский облсуд оставил его без изменений.

Алла Чижова