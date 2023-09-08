Коммунальщики Ростова обработали от сорной травы более 4,5 тысяч га земель

Коммунальные службы Ростова-на-Дону с апреля текущего года очистили от сорной растительности 4,5 тыс. га территории города, сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

«В 2023 году запланирован покос на городских муниципальных территориях площадью 697 га, с учетом периодичности выполнения работ – более 7,3 тыс. га. Период проведения работ – с апреля по октябрь»,– отмечается в сообщении властей.

По данным администрации, ежедневно в покосе травы задействованы 170 человек и 6 тракторов-косилок. Они обрабатывают только территории относящиеся к муниципальному имуществу. Для покоса бесхозных участков сначала проводится работа по приему этих земель на баланс города.

Анастасия Назарова