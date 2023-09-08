«Илон Маск осваивает политический пиар»

Илон Маск отверг обвинения в поддержке России, в том числе через социальную сеть X (бывший Twitter). Ранее миллиардер был вынужден фактически оправдываться в связи с публикацией телеканала CNN о том, что в свое время он сорвал украинскую атаку на Севастополь. Между тем Маск удостоился похвалы, в частности, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Многие местные общественники и депутаты зовут предпринимателя посетить Крым. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен, что Илон Маск своими последними шагами сумеет добыть мировую славу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Илон Маск, судя по всему, не оставляет надежд заполучить лавры спасителя мира, однако все время чего-то да не хватает. Почти год назад предприниматель пытался организовать переговоры России и Украины и даже предлагал собственный план урегулирования. Одновременно он просил учесть, что если стороны ответят отказом, то ядерная война вполне может стать реальностью. Тем не менее армагеддона все-таки не случилось.

Но вот теперь можно сделать вывод о том, что благодарить за это нужно в том числе и Илона Маска. Американский писатель и журналист Уолтер Айзексон, который специализируется на биографиях известных людей, как раз сейчас пишет историю успеха Илона Маска. Телеканал CNN опубликовал выдержки из этой работы в той части, где Киев в свое время якобы запустил рой морских дронов по российскому Черноморскому флоту в Севастополе.

Однако неравнодушный к судьбе мира гражданин Маск отключил собственную систему Starlink, и катера-убийцы встали как вкопанные или выбросились на берег — в данном случае неважно. Почему он так поступил? Потому что был уверен, что Россия в ответ нанесет ядерный удар. Но вот мир спасен. Однако вместо благодарности миллиардер получил большую порцию критики за откровенно пророссийскую позицию.

И тогда он внес коррективы в эту леденящую душу историю: мол, система на самом деле не работала, украинцы просили ее срочно включить, но он ответил мужественным отказом, и дроны в результате выбросились на берег. Звучит красиво, но не очень реалистично хотя бы в части того, что в Крыму мог случиться новый Перл-Харбор.

Считается, что Илон Маск поговорил в прошлом году с Владимиром Путиным и после этого, то ли действительно испугавшись ядерной войны, то ли из искренних побуждений, или же от того, что мнит себя политиком, пытается как-то повлиять на происходящее. Но в итоге опять получает обвинения в пророссийской пропаганде, в том числе и посредством социальной сети Х, которая ранее называлась Twitter. Но Маск ее купил и переименовал.

Впрочем, миллиардер помогает и Украине тоже, в том числе посредством поставки указанной выше системы Starlink.

Что ж, Илон Маск по крайней мере в очередной раз привлек внимание. Бизнесмен активно осваивает политический пиар.

Конечно, большой вопрос, насколько все это на пользу как ситуации вокруг Украины, так и ему лично. Но советы давать столь успешному гражданину мы не будем. Но при всем этом главное ведь — результат, а его нет. Есть только красочные сообщения в СМИ. Но вот так по факту получается, что Россия нынче его привечает. По крайней мере, на сегодня Маск наш, а не их.

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