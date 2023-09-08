«Илон Маск осваивает политический пиар»

Илон Маск отверг обвинения в поддержке России, в том числе через социальную сеть X (бывший Twitter). Ранее миллиардер был вынужден фактически оправдываться в связи с публикацией телеканала CNN о том, что в свое время он сорвал украинскую атаку на Севастополь. Между тем Маск удостоился похвалы, в частности, от зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Многие местные общественники и депутаты зовут предпринимателя посетить Крым. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не уверен, что Илон Маск своими последними шагами сумеет добыть мировую славу.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Илон Маск, судя по всему, не оставляет надежд заполучить лавры спасителя мира, однако все время чего-то да не хватает. Почти год назад предприниматель пытался организовать переговоры России и Украины и даже предлагал собственный план урегулирования. Одновременно он просил учесть, что если стороны ответят отказом, то ядерная война вполне может стать реальностью. Тем не менее армагеддона все-таки не случилось.
Но вот теперь можно сделать вывод о том, что благодарить за это нужно в том числе и Илона Маска. Американский писатель и журналист Уолтер Айзексон, который специализируется на биографиях известных людей, как раз сейчас пишет историю успеха Илона Маска. Телеканал CNN опубликовал выдержки из этой работы в той части, где Киев в свое время якобы запустил рой морских дронов по российскому Черноморскому флоту в Севастополе.
Однако неравнодушный к судьбе мира гражданин Маск отключил собственную систему Starlink, и катера-убийцы встали как вкопанные или выбросились на берег — в данном случае неважно. Почему он так поступил? Потому что был уверен, что Россия в ответ нанесет ядерный удар. Но вот мир спасен. Однако вместо благодарности миллиардер получил большую порцию критики за откровенно пророссийскую позицию.
И тогда он внес коррективы в эту леденящую душу историю: мол, система на самом деле не работала, украинцы просили ее срочно включить, но он ответил мужественным отказом, и дроны в результате выбросились на берег. Звучит красиво, но не очень реалистично хотя бы в части того, что в Крыму мог случиться новый Перл-Харбор.
Считается, что Илон Маск поговорил в прошлом году с Владимиром Путиным и после этого, то ли действительно испугавшись ядерной войны, то ли из искренних побуждений, или же от того, что мнит себя политиком, пытается как-то повлиять на происходящее. Но в итоге опять получает обвинения в пророссийской пропаганде, в том числе и посредством социальной сети Х, которая ранее называлась Twitter. Но Маск ее купил и переименовал.
Впрочем, миллиардер помогает и Украине тоже, в том числе посредством поставки указанной выше системы Starlink.
Что ж, Илон Маск по крайней мере в очередной раз привлек внимание. Бизнесмен активно осваивает политический пиар.
Конечно, большой вопрос, насколько все это на пользу как ситуации вокруг Украины, так и ему лично. Но советы давать столь успешному гражданину мы не будем. Но при всем этом главное ведь — результат, а его нет. Есть только красочные сообщения в СМИ. Но вот так по факту получается, что Россия нынче его привечает. По крайней мере, на сегодня Маск наш, а не их.
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