В учебных заведениях Дона работают 1,5 тысячи советников директора по воспитанию

В школах Ростовской области приступили к работе 1341 советников, в колледжах и техникумах трудятся еще 103 специалиста. Об этом сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций региона. В сообщении отмечается, что в средних профессиональных организациях такая должность введена с 2023 года.

Как поясняет министерство, советники по воспитанию будут заниматься организацией церемонии подъема Государственного флага России и занятий «Разговоры о важном», киноуроков и дней единых действий. В их обязаности входит курирование проектов Российского движения детей и молодежи «Движение первых» и программы «Орлята России», вовлечение детей и подростков в проектную активность, ученическое самоуправление, всероссийские конкурсные программы.

Отмечается, что в Ростовской области деятельность советников охватывает 100% образовательных организаций

Сергей Иванов