По правому путепроводу развязки у «Калины» запустили движение

В Екатеринбурге запустили автомобильное движение по правому путепроводу развязки у концерна «Калина», сообщили на сайте администрации.

Магистраль шириной 9 метров имеет две полосы по 3,5 метра, тротуары, освещение и шумозащитные экраны. При строительстве дороги впервые в Екатеринбурге применили инновационное покрытие — литой асфальт.

«Под обычным асфальтом в качестве первого слоя лежит литой, что очень удобно для пролетных строений. Он самоуплотняющийся, у него высокие гидроизоляционные свойства и при его укладке не требуются катки»,— отметил заместитель директора по техническим вопросам ООО «АльмакорГруп» Алексей Коростелев.

Напомним, компания «АльмакорГруп» начала строительство путепроводов в мае прошлого года. По одному из них автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому – в сторону старого Сибирского тракта. После окончания работ пропускная способность увеличится более чем в два раза, с 5 тыс. автомобилей в час до 12 тыс.

Контракт на реконструкцию развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом был заключен в мае 2021 года. Сумма контракта – 6,36 млрд руб. Ранее заявлялось, что реконструкцию планируют полностью завершить в декабре 2024 года.

Ева Коршунова

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