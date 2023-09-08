Под Волгоградом грузовой поезд сбил трактор

В Волгоградской области произошло ДТП с участием поезда и трактора, рассказали в пресс-службе ПривЖД.

ЧП имело место в 12:33 по московскому времени на перегоне Колоцкий —Качалино. «При исправно действующей сигнализации водитель трактора с прицепом выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом».

Машинист экстренно затормозил, но расстояние было слишком маленьким.

Никто не пострадал. Происшествие сказалось на задержке поезда № 354 «Пермь — Адлер».

Дарья Васенина

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