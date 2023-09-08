Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сбербанк в Черноземье удвоил выдачи ипотеки за август

Центрально-Черноземный банк Сбербанка (ЦЧБ) за август 2023 года выдал ипотечных кредитов на 16,3 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года в 7,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЧБ.

Суммарно ипотечный кредитный портфель ЦЧБ на 1 сентября составил 297,7 млрд руб.

Также в банке сообщили, что с начала года одобрили партнерам из числа застройщиков 64 заявки по проектному финансированию строительства жилых домов на общую сумму 33,1 млрд руб. или 1,2 млн кв. м.

Квартиры в этих объектах будут продаваться в том числе по льготной ипотеке банка с субсидированной ставкой, которая с начала сентября была снижена на 0,5 процентных пункта, сообщили в ЦЧБ. В частности, после снижения «минимальная процентная ставка» по программе с господдержкой составит 5,5% годовых, по «семейной ипотеке» — 3,5%, по ипотеке для IT-сотрудников — 2,5%.

Председатель ЦЧБ Наталия Цайтлер отметила, что льготные программы становятся драйвером развития рынка ипотеки в регионе: «По программам "Господдержка" и "Семейная ипотека" объем выдач в Черноземье с начала года составил около 28 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сбер поддерживает потребительский спрос новыми условиями по кредитам».

ПАО Сбербанк

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...