Сбербанк в Черноземье удвоил выдачи ипотеки за август

Центрально-Черноземный банк Сбербанка (ЦЧБ) за август 2023 года выдал ипотечных кредитов на 16,3 млрд руб., что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода 2022 года в 7,3 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе ЦЧБ.



Суммарно ипотечный кредитный портфель ЦЧБ на 1 сентября составил 297,7 млрд руб.

Также в банке сообщили, что с начала года одобрили партнерам из числа застройщиков 64 заявки по проектному финансированию строительства жилых домов на общую сумму 33,1 млрд руб. или 1,2 млн кв. м.

Квартиры в этих объектах будут продаваться в том числе по льготной ипотеке банка с субсидированной ставкой, которая с начала сентября была снижена на 0,5 процентных пункта, сообщили в ЦЧБ. В частности, после снижения «минимальная процентная ставка» по программе с господдержкой составит 5,5% годовых, по «семейной ипотеке» — 3,5%, по ипотеке для IT-сотрудников — 2,5%.

Председатель ЦЧБ Наталия Цайтлер отметила, что льготные программы становятся драйвером развития рынка ипотеки в регионе: «По программам "Господдержка" и "Семейная ипотека" объем выдач в Черноземье с начала года составил около 28 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сбер поддерживает потребительский спрос новыми условиями по кредитам».