Воронеж оценил систему

Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев провел заседание инвестиционного совета ЦФО. В нем приняли участие правительство Воронежской области во главе с губернатором Александром Гусевым. Руководитель департамента экономического развития Данил Кустов рассказал об опыте региона по использованию единой CRM-системы «Инвест.ЦФО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Заседание инвестиционного совета прошло под председательством полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева. Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал, что ЦФО стал эффективной моделью по привлечению инвестиций. По его данным, со второго квартала 2023 года идет прирост показателя за счет собственных средств компаний. Это связано с конкурентными преимуществами округа и умением губернаторов ими правильно распорядиться, а также применять меры поддержки, отметил министр.

По словам Максима Решетникова, ключевыми инструментами привлечения инвестиций в ЦФО являются преференциальные территории, в частности особые экономические зоны, механизм инфраструктурных инвестиционных кредитов и созданный в округе первый инвестиционный совет.

Также внедрена единая CRM-система «Инвест.ЦФО». С ее помощью в режиме реального времени можно управлять проектами, получать актуальные данные, отслеживать стадии и объем инвестиций с разбивкой по отраслям.

О работе системы в Воронежской области рассказал руководитель регионального департамента экономического развития Данил Кустов. Он напомнил, что еще в 2016 году областное агентство по привлечению инвестиций разработало собственную автоматизированную информационную систему. После появления «Инвест.ЦФО» регион активно тестировал новую систему и полностью перешел на нее в декабре 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

По словам Данила Кустова, туда уже внесены данные по 168 компаниям, работающим в Воронежской области. Специалисты агентства фиксируют встречи, телефонные переговоры, переписку по электронной почте, загружают сопутствующие документы. «Хотя работа в системе ведется относительно недавно, уже можно говорить о положительном эффекте ее внедрения: повысилась эффективность коммуникации и координации между инвесторами и исполнительными органами власти при ведении инвестиционных проектов», — отметил Данил Кустов.

Сейчас системой пользуется экономический блок облправительства. В дальнейшем планируется подключить к работе на платформе и другие исполнительные органы Воронежской области, а в перспективе — ресурсоснабжающие организации и региональные институты поддержки бизнеса.

С учетом положительного опыта применения системы Данил Кустов предложил позволяет рекомендовать ее использовать другим регионам России.