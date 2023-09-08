Газовики объяснили долгое подключение к газу жителей нового микрорайона Краснодара

Жители нового микрорайона Краснодара опубликовали видеосообщение с жалобой на срыв сроков по подключению домов к газу. Ресурс должен был поступить в их дома еще в начале этого года, однако жители до сих пор живут без газа. Как пишет «Юга.ру», газовики обещают дать его в ноябре.

В «Краснодаргоргазе» отметили, что проектно-изыскательские работы выполнены в полном объеме, строительство газопровода завершено. Сейчас организация готовит исполнительно-техническую документацию и проводит испытания газопровода на герметичность.

«После выполнения этих работ объект будет сдан приемочной комиссии, в том числе управлению Ростехнадзора. Все мероприятия планируется завершить в ноябре 2023 года, в соответствии с утвержденной Региональной программой»,— отметил замгендиректора по капитальному строительству Вадим Смолин.

В муниципальном центре управления подтвердили, что дома подключат к газу в ноябре.

Татьяна Ручкина

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