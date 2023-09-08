На выборах проголосовали 45% зарегистрированных в системе ДЭГ нижегородцев

В Нижегородской области 8 сентября по состоянию на 15:00 на выборах губернатора явка на избирательные участки составила 8,56%, сообщает областная избирательная комиссия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие 45% избирателей, выбравших для себя такую форму волеизъявления. Всего в Нижегородской области для участия в ДЭГ подали заявки 125,5 тыс. человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области 8 сентября начались выборы губернатора и довыборы городских и муниципальных депутатов. Они продлятся три дня.

На пост губернатора претендуют пять человек. От «Единой России» выдвинут действующий глава региона Глеб Никитин, от КПРФ — вице-спикер областного заскобрания Владислав Егоров, от ЛДПР депутат заксобрания Владислав Атмахов. «Партия пенсионеров» выдвинула Александра Быкова, «Гражданская сила» — Илью Померанцева. Выборы проходят в виде очного голосования на участках, голосования на дому и дистанционного электронного голосования.

Андрей Репин