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В 93 трамваях и троллейбусах Казани введут систему оплаты проезда без кондукторов

В 93 казанских трамваях и троллейбусах планируют ввести систему оплаты проезда без кондукторов. Об этом в ходе конференции международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта в IT-парке имени Рамеева сказал глава «Метроэлектротранса» Айдар Абдулхаков.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Решено реализовывать бескондукторную оплату — установим ее на 93 единицах подвижного состава»,— отметил господин Абдулхаков.

Он также сказал, что главной проблемой для российских перевозчиков является нехватка кадров.

"Ъ-Казань"

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