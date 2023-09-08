Тюменку осудили за драку с сотрудником ДПС

Суд приговорил к 60 часам обязательных работ пьяную жительницу Тюменского района за агрессивное поведение в отношении сотрудников полиции, сообщила пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Инцидент произошел вчера, когда женщина приехала на место ДТП с участием ее 14-летнего сына. Школьник без спроса взял ключи от родительской машины Nissan Cube и не пропустил автомобиль ЗАЗ Chance, двигавшийся по главной дороге. В ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия мама школьника громко кричала на автоинспекторов, ругалась матом, препятствовала погрузке автомобиля в эвакуатор, пыталась бить патрульный автомобиль и ударила инспектора ДПС в грудь. Нарушения женщины запечатлел видеорегистратор патрульного автомобиля ДПС.

Полицейские надели наручники на женщину, автомобиль эвакуировали на спецстоянку. Медицинское освидетельствование подтвердило, что женщина была в состояние опьянения.

Суд признал женщину виновной по ст.19.3 ч.1 КоАП РФ (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции) и назначил ей 60 часов обязательных работ. Более мягкое наказание, предусмотренное санкцией статьей, по решению суда не будет отвечать исполнению целей наказания.

Материал по факту применения насилия к представителю власти, не опасному для жизни и здоровья, будет собран и направлен в следственные органы следственного комитета. А по факту нарушения ПДД подростком — в подразделение по делам несовершеннолетних.

Ева Коршунова

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