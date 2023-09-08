Движение по поврежденной части Крымского моста запустят через неделю

Автомобильное движение по поврежденной части Крымского моста планируется запустить в ближайшие 7-10 дней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Он отметил, что новый пролет уже полностью смонтирован. На него осталось уложить асфальт, сделать освещение и барьеры. Работы должны занять не более 10 дней. После этого строители приступят к восстановлению действующей части моста.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост. В результате теракта погибли двое взрослых, их ребенок получил травмы. Было повреждено дорожное полотно.

Татьяна Ручкина

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