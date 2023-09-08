За лето в Белгородской области утонули 18 человек, среди них двое детей

18 человек утонули в водоемах Белгородской области за летний купальный сезон. Среди них двое детей. Об этом сообщило региональное управление МЧС. В прошлом году таким образом погибли 23 человека. Также с июня по август 2023 года были спасены 16 человек, годом ранее — десять.

Спасатели называют основной причиной гибели белгородцев в водоемах купание в необорудованном месте

В связи с этим летом сотрудники МЧС вместе с полицейскими, органами местного самоуправления и представителями общественных организаций ежедневно патрулировали места отдыха. В результате рейдов 163 местных жителя были привлечены к административной ответственности за купание в «неположенных местах». Еще 151 административный материал был составлен в отношении родителей, дети которых находились у водоемов без присмотра.

Алина Морозова

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