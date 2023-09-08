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Коммерсантъ FM
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Мобилизованный из Невьянска год не получал выплаты из-за тезки в воинской части

Военнослужащий из Невьянска (Свердловская область), мобилизованный в сентябре 2022 года, в течение года из-за тезки не мог получить денежное довольствие, так как его не внесли в систему «Алушта» для начисления выплат.

Как сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале, мобилизованный имеет полного тезку по фамилии, имени и отчеству в воинской части. «Должностные лица воинской части, видимо, дальше документов носа не высунули, подумали, что такого быть не может, ошибка какая-то и… занесли в "Алушту" данные только одного. А второго по бухгалтерии весь этот год как бы и не существовало»,— пояснил депутат.

По словам господина Иванова, сейчас жителя Невьянска внесли в систему «Алушта» и начислили положенное ему денежное довольствие.

Василий Алексеев, Екатеринбург

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