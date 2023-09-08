«Росводоканал Краснодар» реконструирует водопровод в центре города

190 метров водопроводных сетей реконструирует «Росводоканал Краснодар» по ул. Новокузнечной. Диаметр новых труб будет в два раза больше существующих — 315 мм, это позволит повысить надежность и качество водоснабжения. Работы будут выполнены в рамках реализации инвестиционной программы.

При реконструкции водовода специалисты применят современную технологию горизонтально направленного бурения. В условиях застроенной городской территорий такой метод позволяет проложить трубопровод бестраншейным способом, без существенного ущерба для городского ландшафта.

«В рамках реконструкции сетей планируется также строительство трех новых колодцев и запорной арматуры,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— Главная цель реконструкции — увеличить мощности системы водоснабжения, чтобы обеспечить качественными услугами наших абонентов. Стальные водопроводные сети будут заменены на новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет».

В связи с этим движение транспорта будет частично ограничено по одной полосе по ул. Новокузнечной от ул. Коммунаров до ул. Красноармейской.

Мероприятия планируется завершить до конца октября.

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