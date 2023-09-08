ГК «Метрополис» разработала концепцию благоустройства сквера в Красной Поляне

Группа компаний «Метрополис» разработала концепцию благоустройства сквера Трудовой Славы в Красной Поляне. Документ включает в себя увеличение площадок и мест отдыха, сообщает пресс-служба ГК.

Площадь благоустройства составит 0,57 га. Авторы проекта предлагают объединить главный вход в сквер с пешеходным тротуаром, зонировать пространства и добавить новые элементы благоустройства. Среди них многофункциональный павильон, видовые балконы, кольцевой прогулочный маршрут, помосты и амфитеатр для чтения. В сквере планируют создать для детей приключенческую площадку, природную с домиками и площадку для игры с песком.

При реализации проекта площадь твердых покрытий уменьшится почти на 500 кв. м, а площадь цветников, напротив, увеличится более чем на 100 кв. м. Кроме того, втрое планируется увеличить площадь детских площадок, а мест для отдыха — в семь раз.

В сквере авторы концепции хотят отразить идентичность Красной Поляны. Предполагается сделать красное мощение, спинки скамеек в форме силуэта гор, информационные носители будут в виде камней.

Татьяна Ручкина

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