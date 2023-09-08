Филиал КФУ в Каире начнет работу в октябре

Филиал КФУ в Каире заработает в октябре 2023 года. Об этом заявил проректор вуза по внешним связям Тимирхан Алишев, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По его словам, обучение начнут около 1 тыс. студентов. «Будут открыты четыре образовательные программы. И мы надеемся, что все будет успешно. Учебный процесс в вузах Египта начинается где-то в середине октября. И он, соответственно, примерно в этих датах будет открываться»,— отметил господин Алишев.

Данный филиал станет для КФУ вторым за границей. Первый работает в Узбекистане.

"Ъ-Казань"