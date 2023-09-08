Переславский суд взыскал с организации 700 тысяч за негативное влияние на природу

Переславский районный суд Ярославской области удовлетворил иск прокурора и постановил взыскать с теплоснабжающей организации 700 тыс. руб. долга за негативное воздействие на окружающую среду. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Прокуратура установила, что предприятие «Теплосервис», занимающееся теплоснабжением и горячим водоснабжением, не вносило плату за негативное воздействие на окружающую среду. В итоге у него образовалась задолженность в размере 700 тыс. руб.

В ведомстве пояснили, что отсутствие данной платы нарушает интересы России, так как не позволяет государству использовать эти деньги для восстановления окружающей среды и ликвидации последствий негативного влияния на природные объекты. Прокуратура на этом основании подала иск в суд с требованием взыскать задолженность с МУП «Теплосервис».

«Решением Переславского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме»,— сообщили в прокуратуре.

Алла Чижова