В Кургане раскрыли совершенное 24 года назад убийство

На территории Якутии полицейские задержали бывшего жителя Кургана, подозреваемого в совершенном 24 года назад изнасиловании и убийстве девушки. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Об этом сообщают в управлении СК России по Курганской области.

Установлено, что в апреле 1999 года тогда еще 19-летний юноша пригласил девушку на встречу на территории детского сада, расположенного по улице Половинской в Кургане. Находясь на веранде, он изнасиловал ее, а затем задушил. Тело девушки 24 апреля нашли сотрудники учреждения. Впоследствии горожанин скрылся за пределы региона и проживал в разных субъектах РФ.

Раскрытие преступления стало возможным благодаря тщательному анализу изъятых в 1999 году улик. Криминалистом был установлен круг общения убитой девушки. В ходе расследования было назначено 46 молекулярно-генетических исследований генетических материалов данных лиц, а также профилей их родственников,

«Полученные в результате экспертиз ДНК данные сопоставлялись с генотипом преступника, обнаруженным с использованием современных способов криминалистики на одежде потерпевшей. Таким образом была установлена причастность к совершенному преступлению 42-летнего мужчины, ранее входившего в круг общения девушки»,— поясняют в региональном управлении СКР.

В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания о совершенном преступлении.

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