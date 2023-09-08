Стерляди прибыло

Сотрудники Сызранского НПЗ выпустили в Саратовское водохранилище 36, 6 тыс. мальков стерляди. Участниками экологической акции кроме сотрудников завода стали студенты Сызранского филиала СамГТУ и дети работников. Также в числе приглашенных — молодые специалисты, работающие на предприятии совсем недавно. Для них это — приобщение к корпоративной культуре и ценностям компании.



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Забота о водных ресурсах — важное направление природоохранной политики «Роснефти». Дочерние предприятия компании принимают активное участие в восполнении рыбных ресурсов в регионах своего присутствия.

Стерлядь по заказу Сызранского НПЗ вырастили на рыбоводном предприятии Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка Ставропольского района. Готовность молоди к жизни в условиях Волги определили представители Росрыболовства.

Владимир Кадушников, главный госинспектор отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волга-Камского территориального управления Росрыболовства:

— Это уже традиция, что НК «Роснефть» в лице своих дочерних обществ проводит восполнение волжских биологических ресурсов. Вот и сегодня Сызранский НПЗ выпускает в реку более 36 тысяч мальков стерляди.

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Долгие годы стерлядь была на грани исчезновения, но благодаря планомерным компенсационным мероприятиям популяция этой рыбы в Волге постепенно восстанавливается, и сегодня специалисты уже говорят о возможном исключении ее числа редких видов.

Зарыбление водоемов — это только часть экологической политики предприятия. Сызранский НПЗ реализует долгосрочную программу по охране окружающей среды, включающую модернизацию экологических объектов, совершенствование системы экологического менеджмента, а также проведение общественно значимых природоохранных акций.

Заводчане активно приобщают юных земляков к культуре бережного обращения с природой, поэтому студенты и школьники — частые участники экологических акций нефтяников.

Выпускница Сызранского филиала СамГТУ направления «Химическая технология» Аделина Сейкина не скрывала эмоций:

— Я узнала, что кроме производственной деятельности у завода есть многогранная экологическая программа. Было интересно побывать в рыбохозяйстве, свои глазами увидеть, как подрастают мальки, как происходит их выпуск в естественную среду. Участие в акции оставило самые яркие впечатления!

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Как отметила начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Светлана Ковальчук, Сызранский НПЗ организует мероприятия по восполнению водных биоресурсов уже более 10 лет. с 2010 года в Волгу выпущено около 900 тысяч особей ценных и промысловых пород. В этом году предприятие планирует еще осенний выпуск мальков сазана.