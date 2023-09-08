В Кургане отопительный сезон начнется через полторы недели

Мэрия Кургана определила дату начала отопительного сезона. Это 19 сентября, сообщил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства города Роман Медведев на пресс-конференции в администрации города, сообщает «Область 45».

По его словам, с 19 сентября батареи начнут включат в социальных учреждениях, с 25 сентября – в жилых домах. Все объекты в Кургане должны подключить к теплу до 5 октября.

По данным Романа Медведева, сегодня уровень готовности регионального центра к отопительному сезону составляет 82%.

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