Пенсионер в Удмуртии выстрелил в односельчанина из ружья

В Удмуртии задержали 67-летнего жителя Глазовского района, которого подозревают в покушении на убийство односельчанина (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Пенсионер выстрелил в 36-летнего мужчину из ружья, а причиной стали «неприязненные отношения», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии Фото: Пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии

Инцидент произошел днем 7 сентября на перекрестке улиц Зюзикова и Мира в деревне Чажайский лесоучасток. Пенсионер выстрелил мужчине в область грудной клетки. Своевременно оказанная медицинская помощь сохранила ему жизнь.

В настоящее время нападавший находится под стражей.