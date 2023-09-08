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обновлено 18:44

Путин поручил в кратчайшие сроки обеспечить М-12 связью, интернетом и общепитом

Президент РФ России Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки обеспечить построенный участок скоростной трассы М-12 устойчивой мобильной связью, интернетом, АЗС, точками питания и площадками для отдыха. Об этом он заявил на церемонии открытия участка трассы от Арзамаса до Москвы и южного обхода Арзамаса.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщалось, общая протяженность введенного четвертого этапа автодороги М-12 «Восток» Москва — Казань составляет более 308 км. В его составе в Муроме был построен новый вантовый мост через Оку. Общий объем инвестиций в участок автомагистрали составил 79 млрд руб.

По словам президента РФ, открытие нового участка М-12 позволит в два раза сократить время в пути между Арзамасом и Москвой. «В свою очередь на востоке Москвы в строй вводится новый отрезок Московского скоростного диаметра. Это завершающий этап строительства северного направления. Таким образом, диаметр насквозь через мегаполис соединит трассу М-12 и трассу М-11 до Санкт-Петербурга, и это важный этап в развитии международного транспортного маршрута "Россия"»,— отметил президент. Он также добавил, что построенный южный обход Арзамаса разгрузит город от транзитного транспорта и будет способствовать росту туристического потока в Нижегородской области.

«Наши планы в сфере дорожного строительства будут обязательно расширены и, уверен, реализованы в полном объеме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали "Восток". Ее предстоит продлить до Казани, а затем до Екатеринбурга и Тюмени, а в перспективе — до регионов Сибири и Дальнего Востока», — заявил Владимир Путин.

Следующий строящийся участок М-12 протянется от Арзамаса до Казани. «Ни на один день работы не останавливаются. Надеемся, что в конце года поедем»,— сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», общая протяженность готовой части М-12 составляет более 415 км с учетом введенного 8 сентября четвертого этапа автомагистрали, который построила дорожно-строительная компания «Автобан». Этот же подрядчик должен к концу года завершить шестой этап М-12 от Сергача до Канаша длиной 133 км. «Если говорить о протяженности, то наша компания построит треть дороги до Казани», — отметил директор по производству ДСК «Автобан» Александр Эфа, добавив, что они также помогают в сооружении пятого этапа М-12 китайскому генподрядчику СиАрСиСи Рус.

Андрей Репин, Иван Сергеев

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