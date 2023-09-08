ЕС ввел санкции против шести россиян за нарушения прав человека в Крыму

Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян из-за нарушений прав человека в Крыму, следует из информации в официальном журнале ЕС. Четверо из них работали в Симферопольском суде, еще двое — сотрудники Федеральной службы безопасности.

В санкционном списке:

Елена Подольная — прокурор, которая участвовала в судебных заседаниях Симферопольского районного суда Крыма, в 2022 году приговорившего украинского журналиста Владислава Есипенко к шести годам заключения за незаконный оборот оружия (ч.1.ст.222.1) и изготовление взрывчатки (ч.1.ст.233.1);

Длявер Берберов — судья Симферопольского районного суда, выносивший приговор Владиславу Есипенко;

Виктор Крапко — судья Симферопольского суда. В сентябре 2021 года приговорил крымскотатарского политика и журналиста Наримана Джелялова к 17 годам заключения по делу о диверсии в составе организованной группы (ч. 2.ст. 281 УК РФ) и незаконном хранении взрывчатых веществ (ч. 4. ст. 222.1 УК РФ);

Анастасия Супряга — прокурор Крыма, которая участвовала в деле Наримана Джелялова, а также украинского политика Ахтема Чийгоза. В 2017 году его приговорили к восьми годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в Крыму (ч. 1.ст. 212 УК РФ);

Виталий Власов — следователь ФСБ. Вел следственные действия в том числе в отношении Наримана Джелялова и Владислава Есипенко;

Денис Коровин — офицер ФСБ, «участвовавший в пытках Владислава Есипенко».

Евросоюз считает внесенных в черный список лиц причастными к нарушению прав человека. Приговоренные к лишению свободы при их участии граждане, считает ЕС,— политические заключенные. Санкции ЕС в том числе предполагают запрет на выдачу шенгенских виз.

Лусине Баласян