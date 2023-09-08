На четвертом этапе строительства М-12 применили вяжущие «Газпромнефть — Битумные материалы»

«Газпромнефть — Битумные материалы» поставила инновационные вяжущие для строительства четвертого этапа федеральной автомагистрали М-12. Высокотехнологичная битумная продукция была использована для обустройства новых участков трассы на территории Владимирской и Нижегородской областей.

Битумные материалы были произведены по объемному методу проектирования асфальтобетонного покрытия. Такая технология уже при разработке рецептуры вяжущего учитывает рекомендованные температуры эксплуатации дорожного полотна по специально разработанной шкале PG, а также требования к транспортным нагрузкам. Для продления сроков службы магистрали также применялась битумная эмульсия — специальный состав для заполнения мелких трещин и ям, который улучшает качество дорожного покрытия.

Дмитрий Орлов, генеральный директор «Газпромнефть — Битумные материалы»:

«Высокая интенсивность движения на таких скоростных магистралях федерального значения, как М-12, требует от строительных материалов особенного качества. В их производстве мы не только используем самые современные технологии, но и опираемся на собственный богатый опыт разработки различных видов битумной продукции. Поэтому она востребована при строительстве важнейших транспортных объектов страны. Уверен, что наши материалы будут и дальше помогать строить в России качественные и долговечные дороги».

СПРАВКА: Новая скоростная дорога М-12 свяжет крупнейшие региональные центры и агломерации (Московская, Владимирская, Нижегородская области, Республика Чувашия и Республика Татарстан) с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России.

ООО «Газпромнефть – БМ»