Георгий Светлицкий осужден за хищение 204 млн рублей у АО «Ростовводоканал»

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего председателя совета директоров АО «Ростовводоканал» Георгия Светлицкого к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УКРФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным ведомства, являясь руководителем совета директоров организации, Георгий Светлицкий организовал хищение денежных средств в размере 204 млн руб. путем покупки у аффилированной с ним компании неликвидного имущества — канализационной трубы на ул. Портовой в Ростове-на-Дону.

После этого правоохранительными органами региона были задокументированы факты легализации более 100 млн руб., приобретенных в результате махинации.

По итогам рассмотрения дела, суд признал Георгия Светлицкого виновным. Помимо срока, в отношении него введен запрет на осуществление функций исполнительного органа и организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческий организациях, сроком на три года.

«Суд также постановил зачесть ему время содержания под стражей с августа 2021 года в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил»,— сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Как писал ранее «Ъ-Юг», сам Георгий Светлицкий преступный умысел отрицал. Защита предпринимателя утверждала, что сделка была рыночной, и настаивала на необходимости экспертной переоценки спорного актива.

Два года назад на 12 лет за мошенничество в особо крупном размере был осужден отец Георгия Светлицкого — совладелец АО «Ростовводоканал» Станислав Светлицкий. Его обвинили в организации схемы хищения средств ОАО «Банк “Народный кредит”» путем выдачи в 2013-2014 годах кредитов 30 компаниям, подконтрольным ему через доверенных лиц, на общую сумму 6,6 млрд руб.

Анастасия Назарова