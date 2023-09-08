Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Георгий Светлицкий осужден за хищение 204 млн рублей у АО «Ростовводоканал»

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего председателя совета директоров АО «Ростовводоканал» Георгия Светлицкого к пяти годам колонии общего режима по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УКРФ) и легализации денежных средств (п. «б» ч.4 ст.174.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

По данным ведомства, являясь руководителем совета директоров организации, Георгий Светлицкий организовал хищение денежных средств в размере 204 млн руб. путем покупки у аффилированной с ним компании неликвидного имущества — канализационной трубы на ул. Портовой в Ростове-на-Дону.

После этого правоохранительными органами региона были задокументированы факты легализации более 100 млн руб., приобретенных в результате махинации.

По итогам рассмотрения дела, суд признал Георгия Светлицкого виновным. Помимо срока, в отношении него введен запрет на осуществление функций исполнительного органа и организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в коммерческий организациях, сроком на три года.

«Суд также постановил зачесть ему время содержания под стражей с августа 2021 года в срок отбытия наказания из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил»,— сообщает пресс-служба УФСБ региона.

Как писал ранее «Ъ-Юг», сам Георгий Светлицкий преступный умысел отрицал. Защита предпринимателя утверждала, что сделка была рыночной, и настаивала на необходимости экспертной переоценки спорного актива.

Два года назад на 12 лет за мошенничество в особо крупном размере был осужден отец Георгия Светлицкого — совладелец АО «Ростовводоканал» Станислав Светлицкий. Его обвинили в организации схемы хищения средств ОАО «Банк “Народный кредит”» путем выдачи в 2013-2014 годах кредитов 30 компаниям, подконтрольным ему через доверенных лиц, на общую сумму 6,6 млрд руб.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...