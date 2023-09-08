Geely поставила экологичные автомобили для Азиатских игр

Концерн Geely стал автомобильным партнером Азиатских игр в Ханчжоу, предоставив для нужд мероприятие 2 тыс. машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобили Geely для Азиатских игр в Ханчжоу

Фото: Geely Автомобили Geely для Азиатских игр в Ханчжоу

Фото: Geely

В Азиатских играх будут задействованы автомобили премиум-класса на новых источниках энергии, включая электрифицированные модели и модели, работающие на метаноле. Вся техника оснащена спутниковой технологией высокоточного позиционирования, поддерживаемой группировкой космических спутников Geely.

На Азиатских играх будут работать автомобили различных входящих в концерн Geely брендов — Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Farizon, RADAR и другие. За рулем машин окажутся 2 тыс. специально обученных водителей из транспортной компании CaoCao Mobility, стратегическим инвестором которой выступает Geely.

Автомобили Geely будут задействованы на различных мероприятиях, включая эстафету передачи огня, церемонии открытия и закрытия, марафон, велосипедные гонки, а также перевозки между объектами.