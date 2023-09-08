РЖД возобновили продажу билетов на дальние поезда за 90 суток до отправления

Продажа билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления возобновлена, сообщила пресс-служба РЖД. Продажи билетов были ограничены из-за масштабных в работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

«Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени»,— говорится в сообщении.

Ограничения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.