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Коммерсантъ FM
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РЖД возобновили продажу билетов на дальние поезда за 90 суток до отправления

Продажа билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления возобновлена, сообщила пресс-служба РЖД. Продажи билетов были ограничены из-за масштабных в работ по реконструкции железнодорожной инфраструктуры в Центральном транспортном узле.

«Возобновляем продажу билетов на все поезда дальнего следования за 90 суток до их отправления. Продажа билетов на поезда, ранее появлявшиеся в продаже только за 45 суток, будет открыта уже завтра, 9 сентября, с 8:00 по московскому времени»,— говорится в сообщении.

Ограничения касались поездов, курсирующих в сообщении с Москвой, Санкт-Петербургом, некоторыми городами Краснодарского края, Приволжья, Урала и Северного Кавказа.

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