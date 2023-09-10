Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, какие блюда предложили гостям бренд-шеф Джузеппе Дави и шеф-повар Андреа Галли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: buonomoscow.ru Фото: buonomoscow.ru

Бренд-шеф Джузеппе Дави и шеф-повар Андреа Галли возглавили кухню ресторана Buono на 29-м этаже гостиницы Radisson Collection и явили миру обновленную гастрономическую концепцию в стиле фламбе.

Надо сказать, что Buono и раньше тяготел к итальянскому тяжелому люксу. В разные периоды его существования кухню возглавляли Уиллиам Ламберти, Кристиан Лоренцини, и вот, наконец, пришел черед еще двух итальянцев в России.

У каждого за плечами по 18 лет жизни в Москве и множество ресторанных проектов: у Дави — от Semifreddo до Butler, у Галли — от Peperoni и Osteria Bianca до Bardot.

Тем удивительнее, что, пройдя столь долгий путь, оба шефа объединили свои усилия, чтобы в 2023 году создать меню, телепортирующее нас на рубеж девяностых-нулевых годов, когда блюда во всполохах фламбе и готовка в зале у стола гостя были на пике моды и пользовались особенным спросом у московской ресторанной публики наряду с трюфелями, жареными с картошкой, и разливанным морем Louis XIII.

Разумеется, в самом фламбе нет ничего плохого, этот консервативный парадный стиль до сих пор практикуют олдскульные рестораны во всем мире.

Но когда 30 лет спустя в Москве вновь появляются паста фламбе с крабом и вялеными томатами, филе говядины с огненным соусом из марсалы и тальолини в голове пармезана с трюфелем, это отчетливо напоминает «день сурка».