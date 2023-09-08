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обновлено 15:35

Подготовку к отопительному сезону обсудил глава Удмуртии с гендиректором ПАО «Россети Центр»

«Удмуртэнерго» выполнил основную часть ремонтной программы в Удмуртии для повышения надежности электроснабжения предстоящей зимой. Об этом на встрече с главой региона Александром Бречаловым рассказал гендиректор ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: Пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

Фото: Пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго»

По словам господина Маковского, темпы подготовки к зиме позволяют «уверенно смотреть в будущее». Одновременно с этим продолжается модернизация энергокомплекса и систем наружного освещения, а также осваиваются новые направления деятельности. Речь идет в том числе о теплоснабжении в Глазовском районе. Здесь жители села Парзи и деревни Трубашур смогут обогревать дома блочно-модульными газовыми котельными, мощность которых составляет 1,5 МВт. Их установили в качестве альтернативы малоэффективных угольных котельных.

Кроме того, состоялось обсуждение подключения к сетям новых промышленных объектов. Как отметил господин Бречалов, своевременное обеспечение площадок электроснабжением положительно сказывается на инвестиционной привлекательности региона.

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