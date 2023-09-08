Прокуратура проверит информацию о затоплении жилого дома в Коркино

В Челябинской области прокуратура организовала проверку по сообщениям СМИ о затоплении атмосферными осадками жилого дома в Коркино. Ситуацию взял на контроль заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев, сообщают в надзорном ведомстве региона.

Как сообщалось в СМИ, жители дома в Коркино пожаловались на то, что в течение нескольких лет во время дождей их подъезд затапливает, воды натекает выше уровня колена. Из-за высокой влажности пол прогнил, а в квартирах образуется плесень и грибок.

Сотрудники аппарата прокуратуры региона в ходе выезда установили, что жилой дом признан аварийным и не имеет управляющей компании. На сегодня вода из здания откачана. Также надзорное ведомство проводит проверку по факту засорения системы водоотведения Коркино, принято решение о проведении ее промывки.

«Для восстановления прав граждан и оперативного решения обозначенных проблем работниками прокуратуры проводится оперативное совещание с органами региональной и местной власти, на котором прорабатываются противоаварийные мероприятия и способ управления многоквартирным домов»,— поясняют в прокуратуре Челябинской области.

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