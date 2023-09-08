Таганрогский городской музей отпраздновал 125-летие

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник отметил 125-летие создания Таганрогского городского музея. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

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Торжественные мероприятия прошли во дворце Николая Алфераки. В рамках торжества было организовано театрализированное представление и церемония награждения сотрудников учреждения культуры.

«Бережное отношение к истории города, преемственность поколений, взаимосвязь с учреждениями различного уровня – вот то, что отличает ваш коллектив. Желаю процветания и творческого вдохновения, благодарных посетителей и новых интересных проектов!»,— поздравил сотрудников музея первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Члены коллектива музея были отмечены наградами губернатора, Законодательного Собрания Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, администрации и городской думы Таганрога.

Отмечается, что Таганрогский музей-заповедник был создан в 1981 году и унаследовал существующие коллекции первого городского музея, существовавшего с 1898 года. У истоков формирования собрания стояли Антон Чехов, Ахиллес Алфераки и Павел Иорданов.

Анастасия Назарова