Нижегородские молодожены совместили регистрацию брака и участие в выборах

В Нижнем Новгороде пара молодоженов приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах губернатора прямо во время церемонии регистрации брака.

Как сообщили в областном управлении ЗАГС, церемония проходила в нижегородском Доме бракосочетания. Для того, чтобы совместить регистрацию брака и участие в выборах Александр Шалаев и Арина Шмелева заранее прошли регистрацию на портале для дистанционного голосования.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области 8 сентября начались трехдневные выборы губернатора и довыборы городских и муниципальных депутатов. На пост губернатора претендуют пять человек. От «Единой России» выдвинут действующий глава региона Глеб Никити, от КПРФ — вице-спикер областного заскобрания Владислав Егоров, от ЛДПР депутат заксобрания Владислав Атмахов. «Партия пенсионеров» вдвинула Александра Быкова), «Гражданская сила» — Илью Померанцева. Выборы проходят в формах очного голосования на участках, голосования на дому и дистанционного электронного голосования.

Андрей Репин